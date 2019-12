Vainqueur de «The Voice», il chante dans le métro

Je vous annonce une grande nouvelle! J'ai réalisé un nouveau rêve improbable pour certains peut-être. Quelques mois avant de gagner @TheVoice_TF1 devant + de 10 millions de personnes j'avais obtenu mon accréditation de #MusicienDuMétro mais (la suite en vidéo ????) @RATPgroup pic.twitter.com/XdGY45vpcU — Yoann FreeJay (@YoannFreeJay) December 3, 2019

Le monde de la musique peut être cruel, et toutes les ascensions fulgurantes ne se concrétisent pas. Yoann Fréget peut en témoigner. Vainqueur de la deuxième saison de «The Voice», le chanteur français n'a pas réussi à capitaliser sur ce succès populaire, au contraire de Kendji Girac par exemple.

À 32 ans, l'artiste chante même... dans le métro parisien. Une volonté plus qu'une nécessité, assure-t-il. «J'’ai toujours admiré les musiciens de rue. Il n’y a plus de paillettes, plus d’artifices. On est jugé sur une seule chose: touche-t-on le cœur des gens ou pas?», a-t-il confié à 20 Minutes.

Yoann Fréget assure qu'il n'est pas en difficulté. S'il ne truste pas le haut des charts, il réussit tout de même à pratiquer son métier. «Je fais régulièrement des concerts, en France, à l’étranger, je fais des soirées privées. Non je n'ai pas tout perdu», assure-t-il.

(th/L'essentiel)