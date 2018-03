Marina Kaye quitte la scène en plein concert

Cinq jours après le lancement de sa tournée, Marina Kaye a dû se résoudre à annuler l'un de ses concerts. La nouvelle est tombée après que la chanteuse a dû quitter la scène au milieu du show qu'elle donnait à Lille, le 20 mars 2018.

Selon plusieurs personnes présentes dans la salle et dont les propos sont rapportés par «Voici», la chanteuse a d'abord eu des problèmes de voix. Elle est ensuite partie en coulisses pour ne plus revenir. «J'ai voulu donner le meilleur de moi malgré le fait que mon corps me demandait d'arrêter depuis un moment déjà et il m'a lâchée sur scène face à vous. Je m'en excuse encore un milliard de fois», a-t-elle écrit à ses fans sur Twitteret Instagram.

Marina Kaye a ensuite annoncé la mauvaise nouvelle: son concert, prévu le 22 mars à Strasbourg, est annulé.

(L'essentiel/jfa)