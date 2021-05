«Ecris mon nom en bleu» ou «#Deviltime»?

Euro 2020, Jour J-15 jours! Le compte à rebours est bel et bien lancé et le température monte peu à peu avant le début de la compétition qui commencera le 11 juin... 2021! Le Covid est bien entendu passé par là, on ne vous l'apprend pas. Pour faire monter progressivement la sauce, alors qu'il sera certainement très compliqué, voire même impossible de se réunir devant des écrans géants pour faire la fête compte tenu des mesures sanitaires, les différentes fédérations sortent le grand jeu avec des hymnes capables de porter joueurs et supporters vers le sacre final.

Et à ce petit jeu-là, la France a tiré la première avec le titre «Ecris mon nom en Bleu, crie mon nom en Bleu». Cette chanson du rappeur Youssoupha a été dévoilée le mercredi 19 mai, soit juste après l'annonce des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps. Pourtant bien dans l'air du temps et parfaitement en phase avec la nouvelle génération, le titre est d'ores et déjà décrié et contesté par une partie des Français, dont le président de la fédération, Noël le Graët, 79 ans, qui va même jusqu'à affirmer que ce morceau de Youssoupha «n'est pas l'hymne des Bleus», alors que le clip est hébergé sur la page Youtube de la FFF...

Pendant ce temps-là, bien loin de toute cette polémique, la Belgique se pose beaucoup moins de questions et vient de lancer, ce jeudi 27 mai, l'hymne des Diables rouges intitulé «#Deviltime» qui s'inscrit, lui aussi, dans une communication globale qui va se décliner sur les réseaux sociaux. En anglais, la chanson est un peu rude, mais efficace, et elle a été produite par BABL en revisitant le tube «U Cant't Touch This». L’Union Belge de Football (URBSFA) approuve, persiste et signe: «cet air très entraînant aura de quoi euphoriser les supporters avant, pendant et après le Championnat d’Europe, à chaque fois que les Diables Rouges joueront et marqueront un but».

(fl/L'essentiel)