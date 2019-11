«Accepter ce duo, c'est un cadeau que m'a fait Kylie»

«L’essentiel»: Comment se passe cette nouvelle tournée, débutée au printemps dernier?

Ce jeudi soir, 20h, à l'Atelier, à Luxembourg-Ville. Ce jeudi soir, 20h, à l'Atelier, à Luxembourg-Ville. Entrée: 44 euros

Jenifer: On poursuit cette belle tournée, je suis la plus heureuse. Elle a débuté en plusieurs temps. On a commencé en mars avec une vague plus intime que la suivante, avec scène et orchestration différentes, puis il y a eu les festivals, très festifs, électrics et acoustiques. Là, c’est la dernière vague et ça me donne l’occasion de venir ici, car c’est la première fois au Luxembourg. J’ai des super musiciens, et c’est un réel plaisir de pouvoir compter sur une équipe aussi formidable. On ne tombe jamais dans la routine, dans le côté mécanique d’une tournée.

Sur l’album «Nouvelle Page», vous avez collaboré avec différents artistes et arrangeurs.

Ça s’est fait assez naturellement, j’ai retrouvé des gens avec qui j’avais déjà collaboré. Ce sont des personnes que j’aime retrouver en studio pour créer des chansons, ils me connaissent bien. J’ai aussi rencontré de nouvelles personnes pour retrouver le chemin de la création et l’envie, la sincérité et les sentiments. J’avais envie d’un album encore plus personnel, que ces chansons me ressemblent le plus possible. J’ai travaillé notamment avec Alain Corson, Slimane, Christophe Mae, Tristan Salvati, Yohann Malaury. On a décousu ce que j’avais dans le cœur et on a traduit tout ça en chanson.

On y retrouve le duo «Les choses simples» avec Slimane. Une évidence pour vous?

Oui, ça s’est fait naturellement. Slimane a fait la démarche de m’envoyer une chanson, que j’ai essayée. On s’est entendu, nos voix se mariaient bien, avec un texte qui me touchait. Cette chanson m’a fait beaucoup de bien.

En tant qu’interprète, comment faites-vous pour vous approprier les chansons?

C’est une histoire de feeling, d’instinct. Il n’y a pas de recette. Je fais du mieux que je peux en gardant surtout la sincérité, ce qui compte le plus pour moi. Mais je ne saurais pas faire les choses toute seule, c’est un travail d’équipe.

On a découvert votre nouveau single, «On oublie le reste» en duo avec Kylie Minogue. Un kif?

Complément! «Can’t Get You Out Of My Head» fait partie des chansons que j’ai dans mes playlists, qui me fait me lever. Je voulais que ce soit le prolongement de la positivité du morceau, et de ce que je vis sur scène chaque soir. On a proposé à Kylie, ça l’a branché. Accepter ce duo, c’est un cadeau qu’elle m’a fait!

Vous avez quitté le jury de «The Voice». Quel regard portez-vous sur ces cinq saisons?

Avant tout, «The Voice», ce sont des rencontres, professionnelles et personnelles. Je me suis construite à travers elles. J’ai grandi aux yeux de tous. Ce n’est pas évident, on peut se noyer dans le tourbillon médiatique. Mais j’ai toujours su garder les pieds sur terre, sans oublier d’où je viens.

L’industrie musicale a beaucoup changé depuis vos débuts...

J’ai un regard plein de nostalgie, je suis une amoureuse du disque. J’aime les écouter, les acheter. La nouvelle technologie, c’est bien, ça permet l’accessibilité pour tous à la musique, mais on perd le disque. Heureusement, il reste les concerts!

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)