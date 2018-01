Un festival annule un concert de Cantat

Déception pour les fans de Bertrand Cantat. Le vendredi 19 janvier, le festival Les Escales a annoncé que l'ex-leader de Noir Désir se produirait à Saint-Nazaire le 29 juillet. Las, trois jours plus tard, le directeur de la manifestation a indiqué, dans un communiqué, que le concert de Cantat était annulé.

En cause: les réactions provoquées par la venue de l'artiste aux Escales. Plusieurs personnes, dont le maire de Saint-Nazaire, se sont publiquement opposées à ce que Bertrand Cantat monte sur scène dans la cité de Loire-Atlantique.

«Celui que nous invitions, c'était le chanteur, qui de Noir Désir en passant par Detroit et Amor Fati, a contribué à écrire l'histoire du rock français. Son dernier disque nous avait convaincus par sa qualité artistique et musicale», a argumenté le directeur des Escales, Gérald Chabaud. Cependant, face à la levée de boucliers à laquelle les organisateurs de l'événement ont dû faire face, le directeur a préféré battre en retraite. «Nous sommes attachés à ce que le festival reste un espace de convivialité où la mixité, le vivre ensemble et les valeurs humaines restent au cœur de notre projet», a-t-il conclu.

À noter que Bertrand Cantat se produira en concert au Grand-Duché, le lundi 23 avril prochain à la Rockhal, à Esch-sur-Alzette.



