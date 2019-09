Le rappeur Post Malone s'offre un virage pop

Sur les plateformes de streaming comme en radio, Post Malone est l'un des artistes les plus écoutés au monde. Depuis son premier opus «Stoney» (2016), l'Américain de 24 ans ne quitte plus les sommets. Son deuxième essai «Beerbongs & Bentleys» s'était d'ailleurs hissé en tête des charts d'une dizaine de pays.

À l'automne dernier, le New-Yorkais s'associait à Swae Lee pour le générique de «Spider-Man: Into the Spider-Verse». À la clé, plus de 764 millions de vues pour «Sunflower». Ce méga-hit est présent sur le troisième album de Post Malone, dévoilé vendredi dernier.

«Hollywood's Bleeding» avait été mis en orbite par trois singles: le rap minimal de «Wow.», la ballade «Goodbyes» avec Young Thug et le tube pop «Circles». L'artiste américain y déploie son chant mélancolique, assumant plus que jamais son côté pop, comme sur «Allergic», «Internet» ou «A Thousand Bad Times». Post Malone propose même une envolée rock avec Ozzy Osbourne et Travis Scott sur «Take What You Want». Ce nouveau disque devrait élargir encore un peu plus l'audience de Post Malone, le roi du crossover.

• Post Malone. «Hollywood's Bleeding», dispo. (Universal).

(Cédric Botzung/L'essentiel)