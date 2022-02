Le titre de l'album change, leurs tatoos font un flop

«C’est ma faute». C’est ainsi que Machine Gun Kelly a légendé une vidéo postée sur Instagram, lundi. On y voit le fiancé de Megan Fox aux côtés de Travis Barker, avec qui il a déjà sorti l’album commun «Tickets To My Downfall» en 2020. Les deux hommes prévoyaient d’en publier un deuxième cette année qui aurait dû porter le nom de «Born With Horns». Ils s’étaient d’ailleurs fait tatouer ce nom sur leurs avant-bras respectifs. Sauf qu’il y eu un petit souci de parcours.

«Travis, on restera des amis quoi qu’il arrive, on est bien d’accord?», demande timidement Machine Gun Kelly, 31 ans, à son pote. Le batteur de Blink-182 lui répond du tac au tac «mais bien sûr» avant de partager un check avec les poings. Un brin gêné, MGK enchaîne alors: «Euh, tu te souviens quand on s’était fait tatouer le nom de notre album nos nos bras?» Sentant le truc arriver, Barker le coupe dans un large sourire: «Non, t’as changé le…» Et Machine Gun Kelly de reprendre dans un grand éclat de rire: «Oui, je suis en train de changer le nom de l’album».

Cette sympathique vidéo se termine sur un court extrait sonore du prochain disque des deux hommes. Il s’appellera désormais «Mainstream Sellout». Aucune date de sortie n’a encore été annoncée. Il devrait toutefois débarquer certainement avant l’été 2022.

(L'essentiel/fec)