Et si le titre «Soyez cool» était le tube de cet hiver?

C'est un des passages obligés de tous les skieurs: l'après-ski. Ces apéros de fin de journées enneigées sont une religion dans les pays alpins et ont largement déteint sur ce qui passe dans les oreilles des spectateurs du ski alpin et des autres disciplines hivernales. À Zhangjiakou en marge des Jeux d'hiver 2022, ce sont forcément quelques titres occidentaux qui passent à tue-tête dans les arènes, mais pas que... On a aussi droit à une production locale et ce n'est qu'elle qui fait danser le rare public qui a été invité par les autorités.

Au saut acrobatique, les spectateurs et la mascotte géante qui fait le buzz, Bing Dwen Dwen, ne se bougeaient que sur un titre, celui de Big Zhang Wei: «Soyez cool». Big Zhang Wei (38 ans) - aussi appelé Wowkie Zhang, ancien leader, chanteur et guitariste du groupe The Flowers - était d'abord un adepte de ce que l'on appelle la «Pop mandarine» (le Mandarin étant la langue officielle de la Chine, parlée par près de 1,2 milliard de personnes). Depuis quelques années, il s'est mis à la dance et on n'est pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. Dans ses jeunes années, l'homme revendiquait des influences comme Green Day ou les Sex Pistols.

Au cours de sa carrière, Da Zhang Wei a écrit près de 200 titres, dont celui qui fait danser les Chinois en bas des pistes de Zhangjiakou. Si un autochtone vous voit danser au rythme de «Soyez cool», vous vous en ferez vite un ami, promis! Mais pas sûr qu'on ramène son CD dans nos bagages...

(L'essentiel/Robin Carrel)