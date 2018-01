Alison Wondland met sa carrière en stand-​​by

L'artiste de 31 ans ne se produira pas comme initialement prévu à Holy Ship!, la plus célèbre des croisières électroniques organisées sur l'océan Atlantique, entre la Floride et les Bahamas, du 10 au 13 janvier. Alison Wonderland était pourtant attendue sur le navire Norwegian-Epic par plus de 4 000 passagers qui se réjouissaient de danser sur son electro si énergique et particulière, qui mélange de l'EDM à de la future bass, de la dub­step, de la trap et du hip-hop.

Dans son message, la DJ invoque «des raisons personnelles indépendantes de sa volonté» pour justifier son désistement de dernière minute. Ce qui inquiète surtout ses aficionados, c'est l'étrange manière dont l'Australienne a terminé sa publication. «Je demande à tout le monde de respecter ma vie privée le temps qu'il faudra. Chacun doit prendre soin de sa vie. N'oubliez pas de veiller à votre sécurité et prenez bien soin les uns des autres», a-t-elle écrit.

Ces dernières lignes surprennent. Alison est plutôt une habituée des posts légers ou rigolos sur les réseaux sociaux. De plus, elle a le vent en poupe comme elle ne l'a jamais eu auparavant, entre son entrée dans le Top 100 de «DJ Mag», son prix de New Artist of the Year lors des Electronic Music Awards en 2017, le succès de son remix de «New Rules» de Dua Lipa et son booking à Coachella en avril prochain. Nul ne doute dès lors que la belle à vraiment de gros soucis à régler avant de retrouver son public.





(L'essentiel)