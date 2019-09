Liam Gallagher a toujours les crocs

«S'il n'y a plus de groupe de rock, ce n'est pas à cause de l'industrie ou des gosses qui ne mettent plus d'argent dans des disques, c'est surtout à cause de mecs comme Johnny Marr ou Noel Gallagher, qui ne pensent qu'à faire des putains de carrières en solo et à satisfaire leur putain d'ego!», balançait Liam Gallagher, dans un entretien fin août au magazine Les Inrockuptibles.

Liam Gallagher

«Why Me? Why Not.» Disponible (Warner).

Après le clash mythique entre les frangins de Manchester et la séparation d'Oasis il y a dix ans, le cadet des Gallagher a monté un groupe, Beady Eye, avec lequel il a sorti deux albums, avant de se lancer, à son tour, en solo. Pourtant, le Britannique de 47 ans a toujours reconnu ne pas être un songwriter. Sur «Why Me? Why Not.», titre emprunté à deux dessins de John Lennon dont il est fan, l'ex-chanteur d'Oasis s'est donc entouré de plusieurs producteurs de renom.

Ce second opus solo s'inscrit dans la lignée de son prédécesseur «As You Were». Premier extrait dévoilé, «Shockwave» envoie un pur rock british, comme «The River». «One of Us» séduit par ses mélodies orchestrées, tandis que les ballades comme «Once» ou «Meadow» se révèlent être sans doute les morceaux les plus réussis. On laissera le mot de la fin au fantasque rockeur mancunien: «Quelle pression? C'est juste du rock'n'roll!»

(Cédric Botzung/L'essentiel)