Le come-​​back de fou de Swedish House Mafia

La Swedish House Mafia a fait son retour les 2, 3 et 4 mai 2019 lors de trois concerts sold-out à Stockholm. Le trio de DJ, séparé en 2013, n'a pas lésiné sur la technique: un écran plus que géant, un lightshow éblouissant et de la pyrotechnie à gogo.

«La scénographie était incroyable avec cette scène flottante vraiment stupéfiante. On en a pris plein les yeux comme rarement. Mention aux trois énormes cercles pivotants au-dessus du trio», a écrit guettapen.com.

En revanche, le site spécialisé a regretté la setlist des Suédois: «Aucun titre récent de la scène actuelle n'a été joué et seuls trois inédits, exceptionnels certes, ont été dévoilés. On a du mal à comprendre un raté pareil à ce niveau-là». Sur Twitter, un «fan absolu» du trio a abondé: «Je sors de ce concert avec des étoiles plein les yeux, mais trois nouveaux morceaux après six ans et demi d'absence, c'est trop pauvre».

(L'essentiel/fec)