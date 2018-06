MGMT et Eels seront les stars du Siren’s Call

La mort leur va si bien. Le clip de «Little Dark Age», addictif single extrait de l’album du même nom de MGMT, est traversé de symboles gothiques et de diverses représentations mortuaires. Mais cet âge sombre est paradoxalement celui de la renaissance pour le duo new-yorkais, dont le quatrième opus influencé par les eighties confirme leur talent mélodique imparable.

Autre tête d’affiche de ce second Siren’s Call, Eels est un chouchou des fans d’indie-rock. Le projet de Mark Oliver Everett, alias «E», est une valeur sûre du genre, qui a su se renouveler en restant fidèle à sa ligne de conduite, à l’image de «The Deconstruction», douzième album studio des Californiens paru en avril dernier. Il ne faudra pas non plus manquer l’extravagant collectif Superorganism et sa pop colorée sur scène, ni la sensation électropop Parcels.

Douze groupes se produiront en tout dans le cadre unique de Neumünster. Le projet électro du Luxembourgeois Pascal Schumacher, l’indie-rock des Britanniques Dream Wife et des Néerlandais Klangstof, le folk de la Londonienne Nilüfer Yanya, l’électro glaciale du Français Molecule ainsi que la soul d’Adam Naas, tout comme l’électro des Luxembourgeois Them Lights et Ryvage seront aussi à l’honneur.

• Siren’s Call. Samedi, 15h, à Neumünster, à Luxembourg-Ville. Entrée: 48 euros.

(Cédric Botzung/L'essentiel)