Pharrell Williams aime les morceaux déstructurés

Pharrell Williams, 46 ans, n'a pas chômé cette année. Il a produit en grande partie l'album «Hyperspace» de Beck, réalisé la BO du docu Netflix «Letter to My Godfather», dessiné une collection pour Chanel, imaginé un service de table pour Christofle et lancé son propre festival Something in the Water dans sa ville de Virginia Beach.

En revanche, côté chant, l'Américain s'est fait plutôt discret. Sa collaboration avec Kaytranada sur «Midsection» a donc été un petit événement, qui lui a valu de nombreuses interviews. Dans celle de Complex, il s'est livré comme rarement. On découvre que le chanteur fait écouter en priorité de la musique classique à son préado de 11 ans et à ses triplés de bientôt trois ans. «Elle a pour particularité d'ouvrir des connexions synaptiques différentes de celles activées par les autres styles», a-t-il expliqué.

En regardant dans le rétro, l'artiste a avoué apprécier la «période musicale très variée et intéressante» qui s'est installée depuis l'explosion de SoundCloud. C'est d'ailleurs après avoir longuement navigué sur la plateforme qu'il s'est mis à déstructurer ses compostions. «J'y ai découvert des morceaux qui ne répondaient à aucune règle. Cela m'a fait réfléchir et ça m'a donné envie de ne plus composer selon des schémas traditionnels refrain-couplet-refrain-couplet». Une confidence qui fait écho à «Midsection», sorti le 13 décembre. Ce titre aux sonorités pop et R'nB est étrange, mais pas désagréable.

(L'essentiel/jde)