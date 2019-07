Le craquage d'Élisa Tovati n'en était pas un

«Nous étions en fait en train de tourner mon nouveau clip dans ce restaurant, a expliqué Élisa Tovati au Parisien. Dans la chanson La machine, je dénonce la brutalité avec laquelle les artistes sont parfois traités. Comme des produits de consommation.»

Mais l'un des figurants du clip a filmé le tournage et posté la vidéo sur la Toile, provoquant une avalanche de réactions parfois violentes sur les réseaux sociaux, accusant la chanteuse d'avoir tout orchestré. «Cette vidéo m'a été volée, regrette-t-elle. Et j'avoue que l'ampleur que cela a pris me dépasse un peu et me bouleverse. Il y a des commentaires très violents.» «Ce n'est pas un coup de com', mais un cri du cœur», assure Élisa Tovati.

(L'essentiel/utes)