«Nous ne sommes pas réunis, mais unis»

«L’essentiel»: Au printemps dernier, vous avez sorti votre premier album en 17 ans. Quel sentiment cela vous a-t-il procuré?

Tony (batteur): C’était fabuleux! Nous avions prévu de revenir, et le fait de pouvoir enregistrer de nouveau avec ces gars était une sensation formidable.

Le fait de rejouer ensemble sur scène vous a-t-il inspiré pour recommencer à écrire de nouveaux morceaux?

Oui, c’est de là qu’est venue l’inspiration. Nous nous sommes vraiment éclatés sur la tournée de 2016, il y a eu de super moments. Puis tout s’est enchaîné très rapidement, jusqu’à l’entrée en studio. Au final, il ne nous a fallu que onze mois.

Le processus de composition a-t-il beaucoup changé depuis «Relationship of Command»?

Non, c’est resté plus ou moins similaire. Nous avions une idée très précise de ce que nous voulions et ne voulions pas. Nous composions en parallèle de la tournée, à un, deux membres ou tous ensembles. L’inspiration était là, nous avions du temps, et d’ailleurs nous en avons profité pour sortir dans la foulée «Diamanté EP», en novembre dernier.

Le groupe s’était déjà reformé en 2011, mais ça n’a fonctionné qu’en 2015. Qu’est-ce qui a changé entre-temps?

Nous avions fait une dizaine de dates en 2012. Nous avons vécu de bons moments mais nous avons aussi rencontré des difficultés, et dû annuler certaines dates. Il nous a fallu un peu de temps, mais nous savions que nous allions revenir. Et cette fois, l’engagement est total.

Comment se passe la tournée débutée l’an dernier?

C’est juste incroyable. C’est fantastique de pouvoir jouer nos nouveaux morceaux, et de montrer à nos fans que nous sommes de retour pour de bon! Nous sommes pas réunis, mais unis. L’énergie est là, et nous avons progressé en tant que musiciens. Sur scène, rien n’est calculé, et ce que veulent nos fans.

Quels groupes vous ont inspires ces dernières années?

Il y en a vraiment beaucoup. Mais je citerais Mastodon, Queens of the Stone Age, et des artistes électro, comme Aphex Twin ou FKA Twigs.

(Cédric Botzung/L'essentiel)