Migos de retour avec un nouvel album, «Culture III»

Les fans l'attendaient depuis longtemps. Le dernier volet de la trilogie «Culture» des Migos sera dévoilé le 11 juin, soit trois ans après le dernier opus du groupe d'Atlanta. Parmi les rappeurs les plus populaires de ces dernières années, Quavo, Takeoff et Offset ont connu un succès retentissant à la fin des années 2010.

Les hits «Bad And Boujee», «T-Shirt», «Walk It Talk It» ou encore «Motorsport» ont marqué toute une époque, mais les trois cousins se sont également distingués avec leur profil très «people». Les histoires d'amour et de rupture d'Offset avec Cardi B et de Quavo avec Saweetie ont fait les choux gras des journaux spécialisés dans les potins de stars.

Sur le plan musical, les trois artistes ont chacun tenté l'aventure en solo, avec plus ou moins de succès. Ils ont également participé à divers collaborations de premier plan avec les autres figures actuelles du rap américain (Drake, Travis Scott, DJ Khaled...). Le dernier clip du groupe, avec grosses cylindrées, liasses de billets et bling-bling, est sorti ce vendredi.

«

(th/L'essentiel)