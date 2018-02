Imagine Dragons a offert du rêve à ses fans

Le troisième album d'Imagine Dragons, paru l'an dernier, s'intitule «Evolve». Et pourtant, lorsque l'on a placé la barre aussi haut dès le premier opus, continuer à évoluer relève de l'exploit. En préambule au tube «It's Time», Dan Reynolds, qui avait d'entrée fait sienne l'avancée de scène, louait le soutien inconditionnel de ses fans. «Imagine Dragons, c'est vous! Merci de nous donner autant» avouait le leader du groupe américain. Avant de revenir, plus tard, sur son combat contre la dépression.

Mais si la bande du Nevada reçoit autant, c'est qu'elle donne énormément. Après une longue introduction, Imagine Dragons ouvrait le bal avec «I Don't Know Why». Débordant de sincérité, Dan Reynolds vivait sa musique comme jamais. Sa formation livrait un show pop-rock grand format, à l'américaine, plein d'énergie, avec écrans immenses, lasers en pagaille, lâchés de confettis, bulles et autres ballons géants.

Imagine Dragons mettait son nouvel opus à l'honneur en début de set, de «Whatever It Takes» à l'enjoué «Start Over», en passant par «Mouth of the River». Les Américains offraient également une session acoustique intimiste, s'installant au fond de la salle. Et la bande à Dan Reynolds dégainait ses plus gros hits, comme l'hymne «Demons», le festif «On Top of the World», le percutant «Thunder» ou encore le rageur «Believer». Pas de doute, Imagine Dragons reste au sommet.

(Cédric Botzung/L'essentiel)