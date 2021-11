«On va créer un monde sous-​​marin pour cette soirée»

The Disliked

Ce vendredi, 20 h, à la KuFa, à Esch-sur-Alzette. Entrée: 15 euros.

L’essentiel: Vous êtes de retour avec un nouveau single «Salmon». Nager à contre-courant, est-ce une métaphore de nos vies?

Cedric et Raph: Bien sûr! L’eau est l’élément qui nous fait avancer, mais il est plus facile de nager avec le courant. Dans la chanson, le saumon donne tout pour remonter le cours d’eau pour aller pondre. Il y a aussi une part d’humour.

Qu’est-ce qui a inspiré le nouvel EP «Underwater Rescue»?

Tout le EP est lié à cet élément, l’eau, autour duquel on se sent tous connectés. Lorsque nous sommes en voyage ou en tournée, il y a souvent un lac ou la mer qui est proche. Et quand on est dans l’eau, il y a toujours cet aspect du bien-être («Poséidon»).

D’où est venue l’idée du clip qui illustre le morceau?

Le clip donne l’opportunité au spectateur de s’immerger dans notre quotidien, dans la vie de notre groupe. Nous avions des images depuis trois ou quatre ans, qui n’étaient pas destinées à être montrées. Et c’est le réalisateur, Isaiah Wilson, qui a choisi les images.

Vous avez à nouveau collaboré avec Tom Gatti et Charles Stolz...

Nous travaillons avec Charles depuis longtemps. Notre premier enregistrement il y a 19 ans, en 2002, était déjà avec lui. Cette fois, nous souhaitions amener nos chansons à un autre niveau, il y a plus de claviers et de percussions. Tom a mixé et masterisé l'EP. Il nous connaît bien, car on travaille avec lui depuis des années sur les live.

«On veut proposer quelque chose hors cadre»

The Disliked a presque deux décennies d’existence. Comment faites-vous pour vous renouveler?

C’est un processus. Nous avons débuté comme un groupe punk, avec un côté «Do It Yourself». Nous avons intégré de nouveaux musiciens, et nous essayons de proposer à chaque fois quelque chose de nouveau. C’est aussi un projet social, nous sommes heureux de nous revoir.

Comment avez-vous traversé la pandémie en tant que groupe?

Depuis 19 ans, il y a eu des périodes très différentes, certaines très productives et d’autres beaucoup moins. Mais le groupe n’a jamais été bloqué pour se relancer. Au début du Covid, on perdait notre énergie, d’autant que l'EP était prêt à sortir, mais on s’est ressaisi.

À quoi peut s’attendre le public pour ce nouveau concert?

Comme d’habitude, on veut proposer quelque chose hors cadre. Nous collaborons avec un ingénieur lumière qui travaille pour le théâtre, et nous allons créer un monde sous-marin spécialement pour cette soirée.

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)