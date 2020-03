L'Australie a flambé, des reprises vont la soigner

C'est une jolie initiative de la chanteuse australienne. Julia Stone a publié vendredi dernier le disque «Songs for Australia». Les bénéfices de la galette iront à des associations pro-climat et à des organisations luttant contre les feux de forêt. Pour rappel, l'Australie se remet à peine des immenses brasiers qui l'ont touchée récemment.

Pour créer cet album, Julia Stone, moitié du duo Angus & Julia Stone, a fait fonctionner son carnet d'adresses. Elle a demandé à quinze artistes venus d'horizons très différents de réinterpréter des tubes australiens. Par exemple, The National a repris «Never Tear Us Apart» de INXS, Kurt Vile «Stranger Than Kindness» de Nick Cave, Damien Rice «Chandelier» de Sia ou Petit Biscuit «Chateau» d'Angus & Julia Stone. Julia, justement, s'est attaquée au mythique titre «Beds Are Burning» de Midnight Oil.

«Je n'arrivais pas à croire toutes les réponses positives des artistes que j'obtenais, a raconté Julia Stone dans un communiqué relayé par NME. C'étaient des réponses réconfortantes venant de gens parmi les plus occupés et talentueux du monde». Selon elle, si ces musiciens ont accepté de participer, c'est parce qu'ils ont tourné en Australie: «Ils ont tous de si bons souvenirs du pays. Le voir en flammes a brisé le cœur de chacun».

Pour l'heure, «Songs for Autralia» est uniquement disponible sur les plateformes de streaming. Une sortie physique, au format vinyle, est toutefois prévue pour juin 2020.

(L'essentiel)