Sept ans après, Woodkid va faire son retour

Il aura fallu patienter sept ans pour entendre le successeur de «The Golden Age». C'est très long, très long, trop long. «Lors de ces cinq dernières années, j'ai travaillé secrètement sur mon deuxième album et sur un nouveau show. Hâte de présenter tout ça en 2020», a posté Woodkid sur les réseaux sociaux en plus d'une vidéo à l'esthétique léchée.

Autre nouveauté, le Français a délaissé les deux clés croisées qui étaient devenues son symbole et son logo. Il en a présenté un complètement différent, qui semble inspiré par la science. «Nouvelle décennie. Nouvel album. Nouvel emblème», a précisé Woodkid.

20minutes.fr rappelle que l'artiste de 36 ans n'est pourtant pas resté totalement silencieux depuis 2013. Il a réalisé des BO de films dont celles de «Desierto» (2015) et de «Divergente 2: L'insurrection» (2015). En mai 2019, il a publié un EP composé exprès pour la marque Louis Vuitton. Woodkid, lauréat d'une Victoire de la musique en 2014 a également réalisé des clips. Un des derniers en date est «Sign of the Times» d'Harry Styles.

(L'essentiel/fec)