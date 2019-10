Son passé porno a failli ruiner sa vie

Connue pour ses titres et ses clips très sexualisés, Liza Monet, 30 ans, assume son côté jugé parfois «vulgaire». Cependant, en 2012, quand la rappeuse avait sorti son premier single, «My Best Plan», qui avait cumulé plus de 6 millions de vues sur YouTube, elle avait vu son passé sulfureux refaire surface. Et cela ne lui a pas plu du tout.

«Ça a été l'une des périodes les plus difficiles de ma vie, confie-t-elle dans l'émission «Thérapie», de la chaîne Viceland France. Quand les gens ont découvert que j'avais fait du porno, j'ai vu tous mes espoirs, mon avenir s'effondrer. J'avais même envie de me suicider. Je ne sais pas comment j'ai surmonté ça».

L'artiste a malgré tout eu la force d'affronter cette réalité. Il faut dire qu'elle avait vécu d'autres épreuves tout aussi difficiles, avant son passage dans l'industrie du X. À l'âge de 16 ans, elle avait dû arrêter l'école parce qu'elle était tombée enceinte, suite à une brève aventure. «J'avais des jumeaux. J'étais déjà à presque trois mois. Quand ma mère a su ça, elle m'a laissé le temps de réfléchir. Mais j'ai quand même dû avorter».

Aujourd'hui, celle qu'on surnomme la Cardi B française sort son nouveau single, «My Best Plan 2» (voir le clip en haut de l'article).

(L'essentiel/lja)