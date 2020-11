Beyoncé prévoit des concerts virtuels pour 2021

Ses fans ne sont pas encore près de revoir leur idole physiquement sur une scène. Pourtant, Beyoncé, qui travaille sur un nouveau disque qu’elle espérait présenter lors d’une tournée mondiale, donnera bien des concerts. Mais virtuels. C’est du moins ce qu’affirme The Sun.

«Beyoncé et son équipe sont en train de créer de shows virtuels pour qu’elle puisse défendre sa nouvelle musique en 2021, vu qu’elle ne pourra pas tourner à cause du Covid-19», a révélé une source proche de la star au tabloïd britannique. D’après cette personne, Queen B, 39 ans, est en phase d’enregistrement de morceaux «feel good» inspirés de jeunes artistes, comme Dua Lipa ou The Shindellas. «Elle est prête à danser à nouveau. Elle prévoit de fêter ses nouveaux titres avec des shows virtuels que ses fans pourront voir depuis chez eux. Il est clair qu’elle met tout en œuvre pour que ce soit du grand spectacle», assure encore ce proche.

Pour rappel, ce nouveau disque sera le premier de Beyoncé en solo depuis «Lemonade», en 2016, où elle évoquait les infidélités de son mari Jay-Z. Depuis lors, la star s’est illustrée avec un album commun avec son époux, «Everything is Love» (2018), «Homecoming», un live capté au festival Coachella, et «The Lion King: The Gift», compilation inspirée du film «Le Roi Lion».

(L'essentiel/fec)