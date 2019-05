Découvrez le line-​​up du Sonic Visions 2019

Délocalisé sous et autour des hauts-fourneaux en face de la Rockhal, le Sonic Visions soufflait sa dixième bougie en 2017. Ce festival orienté autour des découvertes et des valeurs montantes des scènes indie, rap et électro avait opté ces deux dernières années pour une affiche plus urbaine, avec entre autres les venues de Roméo Elvis, Riles ou Angèle.

Cette année, les Belges de Balthazar, dont le quatrième album «Fever» est paru en janvier dernier, seront de retour au Grand-Duché. À leurs côtés, le Britannique Dominic Harrison alias Yungblud, qui mêle indie-rock et rap sur un premier opus, «21st Century Liability», sorti l'été dernier, ainsi que le singer/songwriter américain Alec Benjamin, découvert grâce au single «Let Me Down Slowly», seront les têtes d'affiche de cette édition 2019.

La Française Aloïse Sauvage, le Californien Matt Simons et le rappeur allemand Kelvyn Colt seront encore parmi les sensations d'un festival qui accueillera par ailleurs Glauque, Christina Kalyss, Chaild, Do Nothing, Last Train, Blanco White, The Choppy Bumpy Peaches, Portland et les Luxembourgeois Tuys.

(Cédric Botzung/L'essentiel)