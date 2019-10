Il refuse d'insulter Trump, YG le vire du concert

Au concours de l'opposant numéro 1 à Donald Trump dans le show-business, YG a de nouveau marqué des points. Trois ans après avoir sorti le désormais célèbre «Fuck Donald Trump» en collaboration avec le regretté Nipsey Hussle, le rappeur californien ne manque pas une occasion d'interpréter son célèbre titre sur scène.

Si la grande majorité des fans lui emboîtent le pas à ce moment, l'un d'entre eux n'a pas voulu jouer le jeu lors d'un concert à San Antonio dans le Texas. L’artiste l'a immédiatement fait monter sur scène en l'incitant à clarifier sa position. Mais le jeune homme a une nouvelle fois refusé d'insulter le président américain.

«On dit "fuck Donald Trump", et tu dis que tu ne sais pas? Foutez moi ce mec dehors», a alors lancé le rappeur de Compton. «Le laissez pas retourner dans la foule. Donald Trump est un raciste, il en a rien à foutre des Noirs. Donc si t'es de son côté, t'es un putain de raciste et je ne peux pas traîner avec toi», a-t-il poursuivi.

Radical! La scène a été largement commentée sur les réseaux sociaux et même la Maison-Blanche a été invitée à répondre à ce buzz par la voix de sa porte parole. «Un autre exemple de la gauche tolérante» a commenté Stéphanie Grisham, attachée de presse de Donald Trump.

Les fans du Luxembourg sont prévenus, les supporters de Donald Trump ne sont pas les bienvenus à L'Atelier le samedi 30 novembre.

The White House has responded to #YG asking a fan to yell “f**k #DonaldTrump,” with press secretary Stephanie Grisham sarcastically calling him "another example of the tolerant left.” #sohh #rapnews #musicnews @YG @realDonaldTrump pic.twitter.com/gUe7WoCBaO