Cette jeune star du rap risque la peine de mort

Arrêté il y a plusieurs semaines pour le meurtre de deux de ses acolytes, Anthony «YNW Sakchaser» Williams, 21 ans, et Christopher «YNW Juvy» Thomas Jr., 19ans, le rappeur YNW Melly pourrait être condamné à la peine capitale, d'après une information de TMZ. L'avocat du jeune artiste floridien a en effet expliqué que l'accusation avait pour intention de demander la peine de mort en cas de condamnation de YNW Melly.

Le rappeur et un de ses amis sont accusés d'avoir assassiné deux membres de leur collectif, pour des raisons crapuleuses. Le mobile financier apparaît en effet comme le plus crédible depuis le début de l'enquête.

YNW Melly Facing Death Penalty in Best Friend Murder Case https://t.co/ybwDSXrgfs — TMZ (@TMZ) 22 avril 2019

Les deux accusés auraient mis en scène une fusillade pour brouiller les pistes. Un montage sordide qui aurait amené les deux hommes à transporter les cadavres dans leur voiture, avant de les déposer à l'hôpital. Malgré les nombreux éléments d'accusations, Jamell Maurice Demons, de son vrai nom, a choisi de plaider non-coupable.

L'artiste de 19 ans s'est fait connaître du grand public l'année passée avec le single «Murder on My Mind» au titre équivoque. Une carrière en pleine ascension marquée par une collaboration avec Kanye West sur le morceau «Mixed Personalities» et un premier album, «We All Shine», dont la sortie a été largement commentée par les sites spécialisés.

