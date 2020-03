Elle veut sauver le Pyramide Tour de M. Pokora

#onsauvelepyramidetour son sourire???? le jour où on l’a vu et qu’il nous disait qu’il avait trop hâte de tous nous retrouver: pic.twitter.com/sAk1MSaJhu— Cyndie (@cyndiechanas) March 2, 2020

Cyndie en a gros sur la patate. Cette jeune femme de 18 ans a acheté des billets pour vingt concerts de son idole, M. Pokora, et réservé des billets de train et des chambres d'hôtel. Le tout lui a coûté 3 000 euros. Seulement voilà, le coronavirus est passé pa -là. Deux concerts du chanteur ont été annulés et les autres dates du Pyramide Tour sont en sursis. Alors Cyndie a poussé un coup de gueule sur Twitter.

je fais le tour de France ce mois de Mars pour @mpokora tous mes trains sont déjà payés, les hôtels etc... Paris, Lille, Aix, Lyon, Grenoble, Rouen et tout ça en venant de Nîmes, vous comptez me rembourser comment bordel de merde? #onsauvelepyramidetour— Cyndie (@cyndiechanas) March 1, 2020

«Je fais le tour de France ce mois de mars pour M. Pokora. Tous mes trains sont déjà payés, les hôtels, etc. Paris, Lille, Aix, Lyon, Grenoble, Rouen et tout ça en venant de Nîmes. Vous comptez me rembourser comment bordel de merde», a-t-elle commencé par écrire. Elle a poursuivi en fustigeant les mesures prises par le gouvernement, les accusant d'avoir agi trop tard et de faire payer les conséquences aux citoyens.

alors pourquoi annuler les concerts quand c'est DÉJÀ trop tard? vous n'avez pas été capables de contrôler ne serait-ce que par prévention frontières, aéroports et nous misérables français on paye les conséquences de votre système de merde? #onsauvelepyramidetour— Cyndie (@cyndiechanas) March 1, 2020

La Française ne s'inquiète pas seulement pour elle et les autres fans du chanteur, mais également pour l'artiste. «La scène c'est quelque chose qu'il aime faire, qui le passionne et lui aussi se retrouve pénalisé par un virus qui ne touche que 0,001% de la population (sic)», a-t-elle dit à BFMTV.

Consciente de la force de frappe des réseaux sociaux, Cyndie a alors eu l'idée de lancer le hashtag #onsauvelepyramidetour. Il y a fort peu de chances que cela influe sur les décisions du ministère de la Santé, mais la jeune femme peut se targuer d'avoir réussi à placer son hashtag dans les sujets tendance de Twitter.

les gars ça vous tente de lancer le #onsauvelepyramidetour ? même si ça ne fonctionne pas @mpokora verra qu'on le soutient, je pense qu'il en a besoin aussi il doit avoir les nerfs si vous êtes chauds : RT appréciés et vous savez quoi tweeter https://t.co/cnazfAlEtg— Cyndie (@cyndiechanas) March 1, 2020

(L'essentiel/jfa)