Kanye rajoute une nouvelle couche de musique

Les fans de Kanye West peuvent jubiler. Le rappeur, qui ne manque jamais une occasion de rappeler sa foi, a dévoilé par surprise une version «Deluxe» de son album «Donda». Sorti à la fin du mois d'août, le projet originel avait suscité nombre de commentaires, entre émerveillement, déception et controverse. Cette nouvelle version devrait au moins éviter les polémiques.

À un album gargantuesque de 27 titres, «Ye» en a donc ajouté cinq de plus, le plus marquant étant le fameux «Life To The Party» en duo avec le rappeur d'Outkast André 3000. Le morceau avait été divulgué par Drake au moment où la rivalité entre les deux rappeurs avait atteint son paroxysme. Et pour cause, le couplet de Kanye West comportait une attaque envers le rappeur de Toronto. Depuis, l'heure de l'apaisement a sonné et la version sortie lundi ne comporte pas la phrase polémique.

Autre différend lié à ce morceau, André 3000 n'avait pas vu d'un bon œil de voir certains termes qualifiés d'obscènes par le très chrétien Kanye West censurés. C'est d'ailleurs pour cette raison que le morceau a été zappé de la «tracklist» initiale. Ye est finalement arrivé à ses fins, puisque les «gros mots» de l'interprète de «Hey Ya!» ont été bipés...

Les relations entre Kanye West et ses invités sur l'album se révèlent d'ailleurs souvent compliquées. KayCyy et Chris Brown ont ainsi été gommés des morceaux sur lesquels ils posaient, des semaines après la sortie. «Kanye est une p***», avait commenté l'ex de Rihanna, échaudé par son exclusion.

DETAILS: Kanye West removes Chris Brown entirely from Donda album after Chris called Kanye a "whole h*e"https://t.co/uPYLdrE0C3 — XXL Magazine (@XXL) September 28, 2021

Les deux artistes sont toujours absents de la version Deluxe, qui permettra aux fans de découvrir le morceau «Never Abandon Your Family». Révélé lors de la première session d'écoute de l'album dans un stade à Atlanta, le titre évoque la séparation de Kanye West avec Kim Kardashian.

Les plus pointilleux auront également remarqué que l'ordre des titres a changé. La durée totale de l'album atteint 2 heures et 11 minutes! Non Kanye West n'a vraiment aucune limite...

(th/L'essentiel)