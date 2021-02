«Jacques Brel est mort une deuxième fois. Un massacre»

La prestation n'est pas récente, elle a plus de trois semaines, mais la tempête a déferlé sur Twitter, dimanche, après que le compte de l'émission «Taratata» ait reposté la vidéo d'une interprétation du classique de Jacques Brel «Ne me quitte pas», par Camélia Jordana et Yseult, à l'occasion de la Saint-Valentin.

Une version très revisitée qui n'a pas du tout plu aux fans du chanteur belge, décédé en 1978. Si le talent des deux jeunes artistes n'est pas à remettre en cause, leur appropriation très personnelle de ce classique de la chanson francophone a suscité une vague de réaction négatives. «Les ayants droit de Jacques Brel devraient déposer plainte», a notamment posté un twitto. «Comment peut on laisser une chanson de Jacques Brel se faire maltraiter de la sorte?», enchaîne une autre.

«On annonce un tremblement de terre dans les îles Marquises. Ce serait Jacques Brel qui se serait retourné dans sa tombe!», poursuit un admirateur du natif de Schaerbeek.

Comment peut on laisser une chanson de Jacques Brel se faire maltraitée de la sorte ? https://t.co/fCauqRllBr — Kiana Breizh ☀️ (@ManouchkaBreizh) February 14, 2021

Elle est belle la nouvelle scène française

Un massacre... Jacques Brel vient de mourir pour la deuxième fois — Brugger Jonathan (@BruggerJonathan) February 14, 2021

D'autres ont été encore plus taquins en moquant les récentes déclarations polémiques de Camélia Jordana dans la presse: «J’ai compris! C’est pour se venger de l’homme blanc oppresseur qu’était Jacques Brel, qu’elles ont décidé de massacrer sa chanson», écrit un utilisateur du réseau social. Même le compte officiel de la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) en a profité pour tacler la jeune chanteuse de 28 ans. Avec un peu plus de finesse. L'association a en effet rappelé que Ray Charles avait, pour sa part, magnifiquement repris le morceau.

La Licra vous souhaite une bonne journée. En compagnie de l’immense Ray Charles pour une reprise sublime de « Ne me quitte pas » de Jacques Brel https://t.co/MlF2n0xnHh — Licra (@_LICRA_) February 15, 2021

Sur la Toile, rares sont les utilisateurs présents pour défendre la version de Camélia Jordana et Yseult. Le magazine GQ s'y est essayé avec un titre évocateur: «On est visiblement les seuls à avoir aimé cette reprise, on aurait pas fait mieux», écrit la journaliste, qui y voit surtout «un règlement de compte» visant «deux artistes engagées».

Régulièrement dans l’actualité pour ses déclarations sur le féminisme, la police ou encore la société en général, Camélia Jordana connaît un vrai succès avec son nouvel album «facile x fragile». Yseult vient, elle, d'être récompensée aux Victoires de la musique où elle a reçu le prix de la «Révélation féminine de l’année».

La musique étant avant tout une affaire de goût, chacun pourra y aller de sa comparaison entre la version originale de Jacques Brel et la reprise des deux jeunes chanteuses françaises. On vous laisse seuls juges!

