Du non-​​stop pour Hardwell sur la Toile

Le 15 janvier 2021 était la date de la dernière de «Hardwell on Air», célèbre émission produite et animée par le Néerlandais et proposée sur sa chaîne YouTube, son compte Facebook et par plusieurs radios dans le monde. En 10 ans, pas moins de 500 numéros ont été diffusés. Dans cet ultime épisode, Hardwell, retraité des platines depuis 2018, a rassuré ses fans. Si son radio show a bel et bien disparu, un autre type de contenu a déjà pris le relais sur la Toile.

Le DJ de 33 ans a annoncé que le label qu’il a fondé, Revealed Recordings, a lancé la diffusion en continu, 24h sur 24h et sept jours sur sept, d’un flux musical qui fait la part belle à la musique électronique et à l’EDM en particulier. Il est d’ores et déjà disponible sur YouTube, Twitch et Discord.

(L'essentiel/fec)