Une dernière tournée de trois ans pour Elton John

Le chanteur britannique Elton John (70 ans) a annoncé mercredi à New York qu'il effectuerait une «dernière» tournée géante de trois ans à partir de septembre 2018 avant d'arrêter de parcourir le monde, pour se consacrer à l'éducation de ses deux enfants.

Il a expliqué qu'il ne mettait pas pour autant un terme à sa carrière de musicien et de chanteur, déjà longue de plus de 50 ans, et qu'il continuerait à produire de la musique.

