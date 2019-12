Maëlle aidée par une star pour son premier disque

À 17 ans, elle était entrée dans l'histoire de «The Voice» en devenant la première chanteuse à remporter la compétitions qui n'avait jusque-là couronné que des garçons. Même si tous les feux étaient au vert depuis lors, Maëlle s'est fait désirer avant de publier sa première galette. Elle a une très bonne excuse. «Je tenais à avoir le bac. Jongler entre les cours et la musique a été compliqué», a-t-elle livré à aficia.info.

La jeune femme qui fêtera bientôt ses 19 ans a composé et réalisé son disque avec Calogero. «Je ne voulais pas me lancer seule. Je n'ai pas les épaules assez larges. Ça me faisait peur de devoir tout faire. Calogero a mis comme une bulle protectrice autour de moi», a-t-elle imagé. Cette prestigieuse collaboration, c'est la star qui l'a désirée. «Maëlle a quelque chose d'unique. C'est une véritable interprète et elle a de la personnalité, ce qui est rare dans le métier», a estimé le quadragénaire sur TF1.

Sur «Maëlle», la Bourguignonne traite de sujets comme le harcèlement scolaire ou le réchauffement climatique: «J'ai voulu faire passer des messages sans avoir un ton moralisateur.» Elle lève aussi un petit coin de voile sur sa vie sentimentale: «Je n'ai pas connu grand-chose, mais les chagrins d'amour à 18 ans sont les pires. C'est pour cela que j'ai tenu à en parler.»

À signaler que l'artiste suit actuellement une formation professionnelle de danseuse, afin de se préparer au mieux à la scène.

(L'essentiel/jde)