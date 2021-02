The Weeknd a dépensé sept millions de dollars

C’est The Weeknd qui s’est chargé du show de la mi-temps du Super Bowl au Raymond-James Stadium de Tampa, en Floride. Le Canadien a succédé à Jennifer Lopez et Shakira mais aussi Justin Timberlake, Lady Gaga ou Beyoncé. Faisant face à un budget restreint, l’artiste a mis 7 millions de dollars (5,8 millions d'euros) de sa poche pour réaliser son show «comme il le voulait» a révélé son manager, Wissam Slaiby à Billboard.

L’auteur-compositeur-interprète de 30 ans a délivré un show époustouflant de 14 minutes. Enchaînant pas moins de 7 des ses morceaux: «Starboy», «The Hills», «Can’t fell my face», «Save your tears, Earned it» et «Blinding Lights». Il a offert aux 25 000 personnes présentes au stade ainsi qu'à des millions de téléspectateurs plusieurs tableaux tout au long de sa prestation. Passant d’un mur de musiciens et de choristes, au milieu de la pelouse du stade entouré d’une centaine de danseurs le visage couvert de bandages pour finir en apothéose avec un feu d’artifice tiré autour du stade.

Pari réussi

Malgré une prestation plus que réussie, «la plus aboutie de l’histoire de cette grand-messe en termes d’utilisation de l’espace, de la vidéo et des caméras» selon Francetvinfo, une déception a prédominé sur Twitter.

Celle de ne pas voir des guests aux côtés de l’artiste. Des rumeurs faisant état de l’apparition d’Ariana Grande, Kendrick Lamar, ou encore des Daft Punk avaient enflé ces derniers jours malgré les démentis de The Weeknd. Quoiqu’il en soit, Abel Makkonen, de son vrai nom, a largement réussi son coup proposant un show à son image et devenant rapidement un mème sur Twitter.

(L'essentiel/fro)