Jenifer a dû calmer des fans qui se disputaient

Grosses tensions durant le concert de Jenifer, à Louvres, dans le Val d'Oise, samedi dernier. Alors que la chanteuse française se réjouissait de retrouver son public, une bagarre a éclaté au premier rang. La raison? Des personnes qui s'étaient levées pour mieux voir leur idole ont gêné des spectateurs assis derrière elles. Une violente altercation s'est alors produite entre eux, comme le raconte Steeve, un fan victime de coups. «Choqué du concert de ce soir... Jen nous dit que oui, on peut être debout... Trois vieux râlent et je veux leur dire de ne pas s'énerver et je me fais agresser. Jenifer était trop mal, triste, et ça, ça me fait mal», raconte-t-il sur Twitter.

Cette scène surréaliste n'a pas échappé à l'artiste, qui s'est arrêtée de chanter pour mettre un terme à cette dispute. «Alors, ça ne va pas se passer comme ça du tout! L'un comme l'autre, la base, c'est le respect, a-t-elle lancé aux spectateurs concernés. Donc on va respecter tout le monde. C'est la première fois que ça m'arrive en 18 ans de carrière. C'est un truc de fou, je suis désolée pour tout le monde».

Jenifer s'est ensuite demandée si elle devait «arrêter le concert». Le public l'a aussitôt applaudie, lui faisant comprendre qu'elle devait continuer à chanter. «Alors on va détendre l'atmosphère», leur a-t-elle dit, en annonçant le prochain titre qu'elle allait interpréter.

Quand tu veux juste profiter a un concert et que la violence est au rendez-vous.. AMUSEZ-VOUS BORDEL ! ✌ pic.twitter.com/gzomeHb6C8— amélie. (@ameliie_dcs) 16 novembre 2019

(L'essentiel/lja)