Un nouveau casse-​​tête lancé aux fans de Taylor Swift

Elle sait tenir ses fans en haleine. Taylor Swift, 31 ans, a partagé un post bien mystérieux sur son compte Twitter jeudi 5 août 2021: un casse-tête dont l’énigme semble poussée à son paroxysme. Compliqué, le code à trouver a été pris d’assaut par sa communauté rodée et gonflée à bloc: ses abonnés ont tenté de faire des liens, parfois même là où il n’y en n’a pas. Car ce n’est pas la première fois que l’artiste américaine joue avec de tels procédés. Elle avait déjà lancé une énigme à ses fans en 2014, rebelote en 2017. Et cette fois-ci encore, le code a rapidement été craqué: les fans ont compris que son album «Red», originellement sorti en 2012, comprendra également des collaborations avec Ed Sheeran, Phoebe Bridgers et Chris Stapleton, ainsi qu’une version de dix minutes de son titre «All Too Well». Pour l’heure, Swift n’a ni infirmé ni confirmé les hypothèses de ses fans.

Actuellement en plein réenregistrement dudit disque dont elle avait perdu les droits en 2020, Taylor reste très active sur les réseaux sociaux et réussit la prouesse, avec ce jeu lancé à la manière d’un challenge coriace, de réjouir et d’occuper sa communauté. Cette dernière devra encore patienter jusqu’au 19 novembre 2021 pour découvrir dans son entièreté, la nouvelle version de «Red».

*presses post*

*cackles maniacally*



Level: casually cruel in the name of being honest pic.twitter.com/Tf0ahCMql8 — Taylor Swift (@taylorswift13) August 5, 2021

Taylor Swift literally made us solve a crossword puzzle pic.twitter.com/UXEKsZjEuy — chiz ???????? (@chizswift13) August 5, 2021

Red (Taylor’s version) bonus tracks?



* Feat Ed Sheeran

* Feat Phoebe Bridgers

* Feat Chris Stapleton https://t.co/xQZEHSSc1z — Steve Holden (@SteveHReports) August 5, 2021

Taylor Swift elle nous fait une énigme plus dure que celles du Père Fouras là #TS6IsComing — le ???? (@S_Jojo13) August 19, 2017

(L'essentiel/ACY)