Travis Scott dévoile un projet avec son collectif

Il l'avait annoncé à l'occasion du Black Friday, précisant plus tard que le projet serait collectif et non solo. Vendredi, Travis Scott a dévoilé le EP «JackBoys», seize mois après son incroyable album «Astroworld». Sur les sept morceaux de ce nouveau projet, on retrouve les membres du label et collectif Cactus Jack: Sheck Wes, Don Toliver et le DJ Chase B.

Présent sur le dernier single «Gang Gang», le rappeur Sheck Wes est l'auteur du hit «Mo Bamba» et a sorti en 2018 l'album «Mudboy». Véritable révélation du EP, le chanteur Don Toliver apporte, lui, une touche mélodique indispensable à l'ensemble, à l'image du refrain de «What to Do?».

D'autres invités prestigieux prennent part au projet. Le hit «Highest in the Room», dévoilé en octobre, bénéficie ainsi d'un remix avec la chanteuse Rosalía et le rappeur Lil Baby. Sur le titre «Had Enough», «La Flame» invite Quavo et Offset, deux des rappeurs de Migos. Le natif de Houston convie Young Thug sur «Out West», et Pop Smoke sur «Gatti». Avec seulement sept morceaux au menu, certains resteront sur leur faim. Mais des rumeurs mentionnent une suite au projet. À suivre...

«JackBoys», disponible (Cactus Jack).

(Cédric Botzung/L'essentiel)