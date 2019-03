L'état de santé du DJ Éric Prydz inquiète

Eric Prydz ne présentera pas son live Pryda à la Wynwood Factory, ni ne jouera avec Adam Beyer à l'Ultra Music Festival. L'artiste suédois de 42 ans l'a annoncé le mercredi, soit quelques heures avant ses concerts déjà complets, sur Twitter. «Je suis vraiment désolé, mais en raison d'un problème médical sévère, je ne suis pas en état de voyager et de jouer à Miami cette semaine. Je suis vraiment écœuré de rater un show, encore plus ceux du Miami Music Week car c'est l'un de mes rendez-vous préférés de l'année», a expliqué l'auteur de l'inoubliable tube «Call On Me».

Ce message inquiète grandement les fans d'Eric Prydz puisqu'il rappelle étrangement celui d'Avicii qui en 2014 avait également annulé sa participation à l'Ultra à la dernière minute en invoquant de graves problèmes de santé. Miami avait alors été le point de départ de la descente aux enfers de la star des platines décédée le 20 avril 2018.

(L'essentiel/jde)