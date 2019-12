The Weeknd revient en force avec plusieurs projets

Le chanteur s'était fait très discret depuis plus d'un an et la publication, en mars 2018, de l'EP «My Dear Melancholy». Son dernier album en date, «Starboy», remonte, lui, déjà à novembre 2016. C'est dire si les fans de The Weeknd piaffaient d'impatience. Ils ont été servis. L'homme a sorti coup sur coup deux nouveaux singles: «Heartless» et «Blinding Lights». Le second, qui figure parmi les meilleures ventes de la semaine dans les charts, a servi de bande originale à une publicité mondiale du constructeur allemand Mercedes-Benz.

Quant à «Heartless», sa promo a été assurée par un clip bien barré tourné à Las Vegas et par une performance hallucinante qui a confirmé le côté showman de The Weeknd, le week-end passé dans le «Late Show». L'animateur, Stephen Colbert, a d'abord annoncé la chanson, avant que la caméra ne se déplace en coulisses pour aller trouver la star. On a alors assisté à une incroyable déambulation le long d'un dédale de couloirs, dans un décor mouvant gigantesque. Un plan-séquence bluffant.

«C'était étourdissant. Merci au "Late Show" de nous avoir permis tant de folie», a sobrement commenté The Weeknd, qui ne donne pratiquement jamais d'interview, après sa prestation télévisée. Cette performance pourrait bien faire date, tout comme les premiers pas d'Abel Tesfaye (son vrai nom) au cinéma. Le Canadien est en effet à l'affiche dès aujourd'hui aux États-Unis de «Uncut Gems», thriller des frères Safdie, avec Adam Sandler. Même s'il n'y joue qu'un petit rôle, il se pourrait bien que sa prestation, plutôt convaincante selon les médias américains, lui ouvre les portes du septième art.

(L'essentiel)