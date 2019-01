Les noms des gagnants des Grammies ont fuité

Sale histoire du côté des Grammy Awards. Le nom des gagnants des célèbres gramophones dorés a fuité, dix jours avant la remise des prix. Un internaute a fait des captures d'écrans du site web de la cérémonie et a posté une vidéo sur Twitter. Son post a été supprimé depuis lors. On y découvrait que Cardi B était la gagnante de l'enregistrement de l'année et que H.E.R. était le lauréat du Meilleur album.

Les Grammies ont rapidement rectifié le tir en indiquant que c'était un bug dont ils ignoraient l'origine exacte. Un porte-parole a réagi dans «Billboard»: «Il n'y a aucune légitimité dans ce qui a été montré. Les résultats ne sont pas partagés, même les membres de l'Académie. Ils ne les découvrent que le jour de la cérémonie au moment où les noms des gagnants sont mis dans une enveloppe avant qu'elle soit scellée».

(L'essentiel/fec)