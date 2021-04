Le show inédit d'Andrea Bocelli en Arabie saoudite

Time to say goodbye for Mr Bocelli tonight, but never say goodbye to this legendary city AlUla pic.twitter.com/EJNUIhD1VW — إلهام لي (@IlhamLiinRiyadh) April 8, 2021

Le ténor italien Andrea Bocelli a donné, jeudi, un concert inédit à Hégra, ville antique de l'ouest de l'Arabie saoudite située dans le désert, avec pour toile de fond des tombes taillées dans la roche et des ruines balayées par le sable. Le chanteur, qui s'est déjà produit au moins deux fois dans le royaume, a été le «premier artiste dans l'histoire à donner un concert dans l'enceinte de la ville de Hégra», ont déclaré les organisateurs de l'événement télévisé.

Bocelli s'est produit aux côtés de membres de sa famille sur ce site classé au patrimoine mondial de l'Unesco, dans le gouvernorat d'Al-Ula, une région longtemps isolée et considérée comme un musée en plein air. Bocelli a chanté «Hallelujah» de Leonard Cohen en duo avec sa jeune fille Virginia devant un public qui, selon les organisateurs, était limité à moins de 300 personnes, en raison de la pandémie de coronavirus.

Un site grand comme la Belgique

Le site séculaire d'Al-Ula, d'une superficie équivalente à celle de la Belgique, où les tombes et l'art nabatéens sont ciselés dans la roche couleur caramel, est considéré comme la pièce maîtresse des attractions touristiques saoudiennes. Le pays a englouti des milliards pour développer des sites comme celui d'Al-Ula. Il a invité des musiciens internationaux - de Janet Jackson au rappeur 50 Cent en passant par le groupe de pop coréen BTS - pour des concerts naguère inimaginables dans ce pays très conservateur.

La pandémie a cependant mis un frein à cette ambitieuse campagne de divertissement et de tourisme. L'Arabie saoudite a enregistré plus de 395 000 contaminations au Covid-19 et 6 700 décès.

#VIDEO: On the stage of the UNESCO World Heritage Site of Hegra in #AlUla, father and daughter sprinkle some Bocelli magic on Leonard Cohen’s timeless ‘Hallelujah,’ Andrea on guitar, and Virginia on vocals. by @nashmiqq pic.twitter.com/nxNfLMXBUB — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) April 8, 2021

#VIDEO: Andrea Bocelli manager tells @nashmiqq: We were fascinated by #AlUla when we came three years ago and we are always happy to be back here pic.twitter.com/qfO1kxY29i — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) April 8, 2021

(L'essentiel/afp)