DK Khaled, un nouvel album à l'appétit XXL

«We The Best Music», «Another One», tout amateur de hip-hop qui se respecte connaît forcément ces gimmicks propres au plus gros réseauteur de l'industrie musicale. DJ Khaled, né de parents palestiniens en Louisiane et symbole du rêve américain, s'est imposé au fil des années comme l'homme qui rassemble les stars de la musique.

Son dernier opus sorti ce vendredi «Khaled Khaled» ne fait pas abstraction à la règle avec un casting à rendre jaloux n'importe quel artiste en quête d'exposition.

Des grand noms de la pop Drake, Justin Bieber et Post Malone aux légendes du hip-hop Jay Z et Nas en passant par les sensations du rap actuel Lil Baby, Carbi B, Megan Thee Stallion, Roddy Ricch ou encore DaBaby, la liste des invités est bluffante.

Tel un blockbuster de cinéma, le DJ qui se contente d'introduire les morceaux réunit sur un même projet le gratin de la musique actuelle. Quitte à créer des collaborations presque contre nature.

Ou quand le mielleux Bieber croise le fer avec 21 Savage et son rap cru des bas-fonds d'Atlanta. Sur ce point, personne ne lui en tiendra rigueur. Les amateurs de musique, eux, seront plus circonspects en découvrant l'utilisation sans retenue d'une flopée de samples déjà sérieusement essorés au cours des années 2000.

Les plus cyniques répondront que la formule a fonctionné à merveille avec le hit «Wild Thoughts» (avec Rihanna et Bryson Tiller) en 2017, reprise du classique «Maria Maria» de Carlos Santana...

Pourquoi se priver? D'autant que ce nouvel opus n'apportera rien de plus que les précédents en termes de créativité. Les rappeurs et chanteurs mobilisés se contentent de faire le job, plus à la recherche de la punchline qui marque les esprits que du morceau conceptuel. À l'image des autres albums de DJ Khaled, on écoute, on kiffe puis on oublie...

(Thomas Holzer/L'essentiel)