L'album de Playboi Carti ridiculisé par ses fans

Deux longues années d'attente pour ça? Tel est l'état d'esprit des fans de Playboi Carti, après la sortie de «Whole Lotta Red». Particulièrement attendue, la sortie du nouvel album du très branché rappeur de 24 ans a déçu. Et dans les grandes largeurs. Les 24 titres n'ont pas convaincu la plupart des auditeurs en plus d'une polémique liée à une imagerie prétendument sataniste.

Parfois brouillons, souvent mal interprétés, les morceaux sont quelque fois rattrapés par une production inspirée. Insuffisant toute ois pour éviter le naufrage. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la déception est à la hauteur des attentes. Même les les plus fervents supporters de l'artiste d'Atlanta lui ont tourné le dos sur les réseaux sociaux. Florilège des réactions les plus épidermiques avec une pointe d'humour:

Raison avancée pour ce manque d'inspirations, de nombreux titres du rappeur ont été «leakés» (dévoilés sans autorisation) au cours des mois précédents. Le projet final a été enregistré en seulement trois semaines...

Et comme une mauvais nouvelle n'arrive jamais seule, Playboi Carti a subi de plein fouet les révélations de la rappeuse Iggy Azalea. L'Australienne a accusé son ex d'avoir laissé son fils seul avec elle pour Noël, pour aller fêter la sortie de l'album avec une autre jeune femme. Celle avec qui Carti aurait trompé Iggy... Ses messages sont ponctués d'un mot que le rappeur doit lire souvent depuis 24h: «Trash!»

Imagine not flying out your family on Christmas but you have the girl you cheated on my my entire pregnancy at your album party and magically me and my son can’t come for Christmas any more? TRASH.