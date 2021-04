Censuré sur YouTube, il se tourne vers Pornhub

Le rappeur de 22 ans continue de faire couler beaucoup d’encre avec son sulfureux clip «Montero (Call Me By Your Name)». Après avoir choqué une partie de l’Amérique puritaine, voilà que la vidéo a été censurée sans explication mardi 13 avril 2021 sur YouTube dans plusieurs pays.

Loin de se laisser démonter, Lil Nas X a incité ses fans sur Twitter à la télécharger illégalement et à la reposter sur les plateformes. Mieux encore: «Je ne peux rien faire d’autre. Vu que le titre n’est plus disponible, je vais le balancer sur Pornhub». Même le label Columbia, filiale de la major Sony, s’est dit impuissant face à la censure dont est victime son artiste. «C’est hors de notre contrôle. Nous faisons tout notre possible pour conserver le morceau sur les plateformes», a-t-elle tweeté.

(L'essentiel/fec)