Le duo DJs From Mars a été boosté par une star

Les deux Turinois qui forment DJs From Mars ont réalisé un très joli coup en ce début d'année 2019. Le duo, qui a fait du mashup sa marque de fabrique, a compilé en un peu plus de huit minutes tous les tubes de David Guetta. Et ce en rythme et chronologiquement, du hit le plus ancien, «Love Don't Let Me Go» en 2002, au plus récent, «Say My Name» sorti en septembre 2018. Le résultat est bluffant.

A tel point que David Guetta en personne a félicité le duo pour son travail. Il a aussi partagé ce «Megamashup» sur ses réseaux sociaux et sa chaîne YouTube. DJs From Mars n'en est pas revenu. «Donc la légende David Guetta a aimé le mashup qu'on a fait avec ses plus grands morceaux. On est tellement fiers», a réagi la paire sur Instagram. A ce jour, ce mashup totalise près d'un demi million de vues sur YouTube.

(L'essentiel/fec)