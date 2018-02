Elton John veut collaborer avec Beyoncé

C'est à lui qu'ont doit «Can You Feel The Love Tonight?», «Hakuna Matata» ou encore «The Circle Of Life» sur la bande originale du dessin animé «Le Roi lion». Il était dès lors évident qu'Elton John serait appelé par les créateurs du de l'adaptation du film en live action. Et il ne sera pas seul...

Dans une interview au Sun, le Britannique a indiqué qu'il allait produire un titre avec Tim Rice, avec lequel il avait collaboré pour les chansons du «Roi lion». Les deux hommes ont pour mission d'écrire et de composer la chanson finale du long métrage et ils aimeraient beaucoup que Beyoncé en soit l'interprète. «Nous avons parlé avec son entourage et j'espère qu'on pourra faire quelque chose tous les trois», a dit le chanteur.

Obtenir l'accord de la femme de JAY-Z ne devrait être qu'une formalité, dans la mesure où elle a déjà accepté de prêter sa voix au personnage de Nala pour le film. L'adaptation en live action du «Roi lion» sera réalisée par Jon Favreau, qui s'est déjà occupé du «Livre de la jungle» en 2016. Au casting des voix, outre Beyoncé, on trouvera Donald Glover, James Earl Jones et Seth Rogen. La sortie en salles est prévue pour 2019.

(L'essentiel/jfa)