Rimes aiguisées et trésors cachés, Nas est de retour

Pour beaucoup de «hip-hop heads», Nas demeure (et demeurera) le plus grand parolier de l'histoire du rap. Malgré l'épreuve du temps, chacune de ses sortie est scrutée, discutée, adulée et parfois discréditée. Ce fut notamment le cas de son dernier album en date «Nasir».

Court, pas toujours inspiré, le projet paru l'année dernière a globalement déçu. Autant dire que «The Lost Tapes 2», dévoilé vendredi, avait tout de la séance de rattrapage. 17 ans après «The Lost Tapes» premier du nim, chutes de ses plus grands classiques, le MC du Queensbridge dévoile à nouveau ses trésors cachés issus cette fois des albums «Hip Hop is Dead», «Untitled», «Life is Good» et «Nasir».

Couvrant une période de plus de 13 ans, l'ensemble n'a logiquement pas la cohérence d'un album. C'est aussi ce qui fait son charme. Et quand la plume magique du rappeur de 45 ans rencontre les productions des plus grands (Kanye West, Pete Rock, The Alchemist, Pharrell, No I.D. et Hit-Boy), les moments de grâce se succèdent. Voici un éventail des rimes les plus imagées du dernier projet de Nasir Jones.

Royalty

Drunk liquor bit, young black militant/Just hopin' I hit a lick, a criminal's wit/Intelligence, still a menace each Guinness I sip/Bring the kid ideas, the visions I get/How this dude rich? He snuck in with no citizenship

Boire un peu d'alcool, militant afro-américain/L'espoir de gagner le pactole, témoin d'un crime/L'intelligence, toujours menaçant à chaque Guiness que je bois/Apporter des idées aux gamins, en tout cas ma vision/ Comment ce mec est devenu riche? Il s'est inséré sans même avoir la nationalité.

War Against Love

Scientists told us how the Mayans lived/Highways are landing strips for planes to land/Before the Wright brothers planned aerodynamics/Now I am chilling 20 karats like a savage/Not embarrassed/Buy what I'm copping while I'm shopping out in Paris

Les scientifiques nous ont dit comment les Mayas ont vécu/Les autoroute sont des pistes pour que les avions atterrissent/Avant que les frères Wright n'étudient l'aérodynamique/Maintenant j'ai 20 carats comme un sauvage/Ça ne me dérange pas/J'achète ce que je veux quand je fais du shopping à Paris.

Highly Favored

I'm like a classic pianist with a handful of swords/Bandages on my finger, still I'm managing chords/Like a live band, performing in a sand storm

Je suis comme un pianiste classique muni d'une épée/Des bandages sur mes doigts, mais je gère toujours les cordes/ Comme un "live band" je joue dans une tempête de sable.

Highly Favored

We don't own nothing on this Earth but our soul and that's the lesson'/Project apartment parties, rest in peace to Marley/Try not to get booked by Officer Laverty

On ne possède rien sur cette Terre à part notre âme, et c'est ça la leçon. Des fêtes dans les appartements du quartier, repose en paix Marley/ Essayer de ne pas faire chopper par l'officier Laverty.

It Never Ends

Did songs with Chubb Rock to Chris Brown, switch styles/Yet to see any heavyweight make it to this round/This that pure champion sound

J'ai fait des morceaux avec Chubb Rock et Chris Brown, que de changement de styles/Prêt à voir n'importe quel poids lourd arriver à ce niveau/C'est le pur son des champions.

Adult Film

She so sweet, but she kinda lost/Like me, African name with a diamond cross

Elle est si douce, mais un peu perdue/ Comme moi, un nom africain avec une croix en diamant.

(th/L'essentiel)