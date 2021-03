L'épopée californienne de Lana Del Rey

Considérée à juste titre comme l'une des plus grandes plumes actuelles de la musique pop américaine, Lana Del Rey est déjà de retour sur le devant de la scène, sept mois après la parution d'un recueil de poèmes «spoken word», mais surtout moins de deux ans après sa concrétisation critique, «Norman Fucking Rockell!».

Ses succès au début des années 2010 lui ont offert une popularité à l'internationale, avec notamment un concert mémorable à la Rockhal en 2013, mais il lui aura fallu attendre 2019 pour obtenir un statut d'icône de la chanson, digne héritière de Bob Dylan ou de Bruce Springsteen, deux de ses idoles.

Avec «Chemtrails Over the Country Club» dévoilé ce vendredi, la chanteuse new-yorkaise poursuit son épopée californienne, de Sunset Boulevard à Yosemite en passant par les recoins de l'âme et les turpitudes amoureuses d'une époque qui semble révolue. Entre mythologie et nostalgie, la chanteuse de 36 ans signe son album le plus folk, assez différent du précédent. Seuls éléments de continuité, une écriture toujours affûtée et la production signée Jack Antonoff, un des architectes sonores majeurs de la pop américaine, qui a notamment travaillé avec Taylor Swift récemment.

L'autre constante, ce sont ces controverses qui continuent de fleurir comme au début de sa carrière. En plein lancement de ce nouvel album, Lana Del Rey s'était signalée par une interprétation bien à elle de l’invasion du Capitole expliquant que Trump ne s'était «pas rendu compte» qu'il avait incité à l'émeute. Quelques jours avant, elle avait anticipé des critiques sur le manque de diversité parmi ses amies présentes sur la couverture du nouvel album.

«Bien sûr qu'il y a des personnes de couleur sur la photographie. Mes amis sont des rappeurs, mes anciens petits amis sont des rappeurs. Donc avant que vous fassiez des commentaires, sachez que je ne suis pas une de ceux qui ont envahi la capitale». Des justifications qui avaient réveillé ses détracteurs. À se demander si Lana Del Rey est effectivement née à la bonne époque...

(Thomas Holzer/L'essentiel)