Pas de Victoria parce qu'elle est «pétrifiée»

Sur scène dès le 24 mai 2019, les chanteuses seront quatre et non cinq comme dans leur formation originale. Victoria Beckham n'accompagnera pas Geri Horner, Emma Bunton, Mel B et Mel C dans leur gigatournée des stades britanniques. Cette dernière a dit les raisons de cette absence dans le podcast «Out To Lunch» de Jay Rayner.

«Elle ne m'en voudra pas si j'en parle, j'en suis sûre. Ça n'a pas été facile pour elle de jouer à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques à Londres en 2012, a commencé Mel C. Selon la chanteuse, la femme de David Beckham est passée à «autre chose»: «Sa vie a changé et elle n'a plus ce même amour de se produire en live. En fait, monter sur scène est quelque chose qui la pétrifie de peur.»

La Britannique s'est montrée toutefois très compréhensive, tout en affirmant qu'il n'y avait aucun ressentiment suite à la défection de Victoria. «Elle met tout son coeur et toute son âme dans ses affaires. S'en retirer serait difficile pour elle. Au sein du groupe, on comprend tout à fait, même si on est toutes tristes qu'elle ne vienne pas avec nous.»

(L'essentiel/fec)