Découverte musicale de 2019, le rappeur de 20 ans a fait sensation aux Grammy Awards, dimanche 26 janvier 2020, avec son show sur scène et sa tenue rose sur le tapis rouge. Par ailleurs, Lil Nas X a remporté les prix du Meilleur clip et de Meilleur duo pour son hit «Old Town Road».

Commençons par votre prestation sur scène. Comment avez-vous préparé ce show sur avec notamment BTS à vos cotés?

Nous avons répété plusieurs jours. J'aime assurer le show et surprendre les spectateurs en mélangeant les influences. Avoir BTS sur scène est un moyen d'ajouter une touche asiatique supplémentaire à une chanson qui à la base pourrait être vu comme de la country. Faisons exploser les frontières est les clivages entre les genres musicaux.

Vous avez notamment gagné le Grammy Awards du Meilleur clip. Heureux?

Et comment! Je porte une attention toute particulière aux images et à l'histoire que l'on raconte dans nos clips. Le Grammy du Meilleur clip est une victoire d'équipe qui me plaît car je ne serais rien sans les talentueux artistes du son et de l'image qui m'accompagnent sur ces projets. Le visuel est tout aussi important que la musique de nos jours.

Justement, que dire de votre look sur le tapis rouge des Grammy avec cet ensemble cow-boy rose?

J'en suis fier! C'est Donatella Versace qui a créé spécialement ce costume pour moi en s'inspirant d'anciens artistes de country et en ajoutant sa touche délirante avec du rose et de l'or dans les accessoires. Depuis que j'ai fait mon coming-out, je n'ai plus peur de me faire remarquer (rires). J'assume!

Vous étiez totalement inconnu il y a tout juste un an. Comment arrivez-vous à garder la tête froide avec votre succès mondial?

Il y a un an, je dormais sur le canapé de copains car je n'avais pas de quoi payer un loyer. Ma réussite est la preuve que l'on peut réussir si l'on bosse dur et que l'on croit en son talent. Mais j'ai encore tellement de choses encore à prouver que je garde les pieds sur terre. Ma plus belle victoire des douze derniers mois est d'avoir conquis le public. Avoir autant de fans à travers le monde est un truc que j'ai encore du mal à concevoir. Quand je vois sur les réseaux sociaux que l'on adore ma musique sur tous les continents, c'est dingue!

Que peut-on attendre de vous en 2020?

Je prépare de nouvelles chansons et il y aura un nouveau duo avec Billy Ray Cyrus pour suivre le succès de «Old Town Road». J'ai déjà commencé à tourner plusieurs clips qui seront dévoilés ces prochains mois. Je serai aussi sur la scène du festival Coachella en Californie en avril 2020.

Les principaux prix:

Album de l'année: «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», de Billie Eilish

Enregistrement de l'année: «Bad Guy», de Billie Eilsih

Chanson de l'année: «Bad Guy», de Billie Eilish et de son frère Finneas O'Connell

Révélation de l'année: Billie Eilish

Meilleur clip: «Old Town Road», de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus

Meilleur album rap: «Igor» de Tyler, The Creator

Meilleur album de rock: «Social Cues», de Cage The Elephant

Meilleur album vocal pop: «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», de Billie Eilish

Meilleure performance pop solo: «Truth Hurts», de Lizzo

Meilleur duo pop: «Old Town Road», de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus

Meilleur album de musique urbaine: «Cuz I Love You (Deluxe)», de Lizzo

Meilleur album de R&B: «Ventura», de Anderson .Paak

Meilleur album de musique alternative: «Father of the Bride», de Vampire Weekend

Meilleur album de dance/musique électronique: «No Geography», des Chemical Brothers

Meilleur album de musique du monde: «Celia», d'Angelique Kidjo

