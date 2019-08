Sa carrière a commencé quand elle a perdu son job

Après avoir sorti en mars 2019 «Johnny Run Away», titre qui l'a révélée, Tones and I, 19 ans, continue de vivre un conte de fées. Son deuxième single, «Dance Monkey», figure dans les dix titres les plus recherchés sur Shazam dans le monde. Son clip délirant figure quant à lui dans le top des tendances sur YouTube.

Et dire qu'en 2018, Toni Watson, de son vrai nom, travaillait encore comme vendeuse. C'est d'ailleurs la perte de cet emploi qui a été le déclencheur de sa reconversion comme chanteuse. «Avec l'argent de mon licenciement, je me suis acheté une loop station (ndlr: qui permet de créer des boucles de voix et de mélodies). C'est en essayant de découvrir cet appareil que j'ai trouvé mon son», a-t-elle raconté à la chaîne ABC.

Tones and I, qui n'a jamais suivi un seul cours de chant et qui a appris à jouer du clavier à l'école, sortira le 30 août prochain l'EP «The Kids Are Coming». Dans la foulée, elle partira en tournée mondiale. Jusqu'en janvier 2020, elle donnera 25 concerts (rien de prévu au Luxembourg, pour le moment), dont la majorité affichent déjà complet.

(L'essentiel/jde)