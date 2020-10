Avec son nouvel album, Woodkid se fait «violence»

«Je dis des choses avec ma musique que je n'arrive pas à dire aux autres», avoue Yoann Lemoine, alias Woodkid, artiste français multicasquette, qui a notamment réalisé des clips pour Rihanna, Moby ou encore Lana del Rey. De ses collaborations avec des musiciens mais aussi avec Nicolas Ghesquière, directeur artistique de Louis Vuitton, qui l'invite chaque saison à composer la musique originale de son défilé, Woodkid recherche «d'autres manières de penser» et à «apprendre par la contradiction».

C'est tout l'objet de «S16». «Si mon premier album (NDLR: "Golden Age", 800 000 albums vendus, 200 concerts dans le monde) était une espèce de blockbuster hollywoodien où je raconte la vie de manière plus fantasmée, avec "S16" je parle de choses plus réalistes et concrètes» précise Woodkid. Homophobie, identité, relation à l'addiction, le chanteur-réalisateur de 37 ans laisse «plus de place aux mots» dans «S16» pour aborder des thèmes de manière «cru et sans filtre».

Une atmosphère menaçante

«What have you done?» (qu'est ce que tu as fait) se demande-t-il dans le titre «Shift». Répétée comme un mantra, d'une voix puissante, cette interpellation est accompagnée simplement au piano et d'instruments à cordes. «Je l'ai écrite quelques semaines après les attentats de Paris de 2015», confie le chanteur. Lorsqu'il apprend ce qu'il se passe à Paris, il était alors en tournage à Los Angeles. Après la peur, il se pose la question du «chemin à apprendre». C'est l'une des premières chansons qu'il écrit, «sûrement l’élément déclencheur» de son désir de revenir avec un nouvel album.

Si «Shift» est une ballade mélancolique, «Goliath» est rythmée par des percussions métalliques et des explosions de cuivres. Une atmosphère menaçante, à l'image du clip dévoilé au printemps et tourné il y a un an par Woodkid, où l'on voit des engins dévorant la terre à la recherche de charbon. «J'ai décidé que c'était sous l'enveloppe sonore et visuelle que j'allais placer le degré de surréalisme et de fantaisie pour permettre plusieurs grilles de lecture», annonce le chanteur.

Infiniment grand et petit, univers industriels et éléments naturels, responsabilités collectives et individuelles, les lectures de «S16» sont multiples. C'est aussi le lieu de l'émergence d'une conscience politique chez Woodkid. Chanter ce qu'il n'avait pu dire. Dans «Minus Sixty One», accompagné par le chœur d'enfants du Suginami Junior Chorus de Tokyo, il évoque une «déroute», d'un «monde au bord du gouffre» et d'une «humanité en tension». Le timbre de ce chœur sonne un «peu science fiction». Un titre qui vient boucler l'album d'«une lumière froide», déclare Woodkid.

(L'essentiel/afp)